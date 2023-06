Tagliano l’erba sulla "Mare" Tutti in fila, fioccano proteste "Una scelta inopportuna"

"Sembra incredibile, ma è proprio vero. Oggi (ieri, ndr), giornata sicuramente di traffico importante, si sono inventati il taglio dell’erba sulla Siena-Grosseto nella zona del Senese, da San Rocco fino a dopo Macereto. Tre gruppi di lavoro che bloccavano un senso di marcia alternativamente. Prima delle 8 c’erano già colonne di macchine in fila". Sì proprio così: nel giorno di partenza verso il mare visto il ponte lungo del 2 giugno, gli automobilisti che da Firenze, e tantissimi anche da Siena, emigravano verso le spiagge della Maremma per godersi il primo vero fine settimana semi-estivo, hanno dovuto fare i conti con il taglio dell’erba lungo la carreggiata. Sono fioccate segnalazioni sui social, rabbia e una pioggia di critiche per una scelta che è stata giudicata a dir poco inopportuna. Proprio adesso che con il raddoppio in stato avanzato percorrere la ’223’ non viene più considerato un’odissea, sono stati gli operai a ritardare l’arrivo a Castiglione della Pescaia, a Marina di Grosseto e a Principina.

Sui social, come detto, si è scatenato il finimondo. Chi se la prendeva non con gli operai, che certo avevano eseguito un ordine, ma con quanti lo avevano impartito senza considerare il traffico che ci sarebbe stato ieri sin dal primo mattino. Altri coglievano l’occasione per rivendicare che sono anni e anni che si attende l’ultimazione del raddoppio. Altri ancora, ricordato che anche in città la situazione erba alta è brutta (ma non c’entra certo la situazione della Mare), qualcuno osservava che in fondo il problema sulla Siena-Grosseto non è il taglio dell’erba ma una strada che in mezzo secolo non vede ancora la fine.

La.Valde.