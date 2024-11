Sylos Labini racconta D’Annunzio ’Inimitabili’ oggi in scena ai Rozzi

Dal palcoscenico dei Rozzi a quello dei Rinnovati, la stagione teatrale di Siena offre questa settimana tre appuntamenti. Il primo è stasera con lo spettacolo ‘Inimitabili’ di Edoardo Sylos Labini, che racconterà sul palco del Teatro dei Rozzi la storia di Gabriele D’annunzio. Il lavoro nasce dal successo della trasmissione televisiva andata in onda su Rai3 e adesso arriva a Siena in una data unica, nel calendario del ‘Sipario blu’. Appuntamento alle 21, quindi, per seguire l’affascinante racconto dell’ascesa di D’Annunzio "dal periodo romano – spiegano dalla produzione – quando il giovane poeta sgomita per il successo, e ne passa in rassegna i fasti, l’esuberante vitalità, l’eroismo, soprattutto durante la prima Guerra Mondiale e la successiva presa di Fiume, che ne fecero il riconosciuto Vate degli italiani, fino all’ultimo periodo in cui al Vittoriale erige il museo di sé stesso". Molti amori, quelli tormentati con la moglie Maria Hardouin e con la grande Eleonora Duse, e quelli per la politica, la letteratura e la poesia. Per l’occasione sarà presente in sala il nipote di Gabriele D’Annunzio, Federico D’Annunzio.

Giovedì ai Rozzi arriva invece il secondo appuntamento di ‘Siena in Opera’, con la ‘Storia del Soldato’ di Igor Stravinskij, protagonisti di questa produzione Vincenzo Bocciarelli (direttore artistico dei Teatri di Siena), Enrico Costantini, Paola Benocci, anche regista, e Nicole Perfigli del Balletto di Siena diretto da Marco Batti; l’orchestra da camera è quella di Amat con la direzione di Concetta Anastasi. "Sono molto contento di avvicinarmi di nuovo a quest’opera – afferma Bocciarelli – una meravigliosa commistione tra parola e musica, una peculiarità del teatro che amo profondamente e che è una caratteristica anche di Amat, con cui ho il piacere di collaborare di nuovo come attore dopo il successo estivo di Pierino e il lupo".

Torna infine ad aprirsi con la danza la programmazione del ‘Sipario rosso’ dei Rinnovati, dove da venerdì andrà in scena per le consuete tre repliche (venerdì e sabato alle 21; domenica alle 17) il ‘Giulietta e Romeo’ di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma. Liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, con musiche di Sergej Prokof’ev, Azzurra Schena nel ruolo di Giulietta e Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo; costumi di Eve Kohler e lighting design di Emanuele De Maria. In questa rilettura, che debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989, la Verona degli amanti di Shakespeare diventa un Sud Italia buio e polveroso, reduce dalla guerra.

Riccardo Bruni