Sulla vetta -10. I cannoni però non sparano neve

Tanto freddo ma niente neve. Sull’Amiata la perturbazione che ha portato una bella coltre al sud è passata ma non ha ’scaricato’ nulla. E’ arrivato tanto freddo, ieri sulla vetta la colonnina del mercurio è scesa a meno dieci. Molto freddo anche nei paesi della zona con temperature che sono scese anche a meno sei.

Tanto freddo, e tanto vento. Per questo non sono entrai in funzione gli impianti per produrre neve artificiale. Se i cannoni fossero stati attivati la neve sarebbe finita da molte parti meno che sulle piste. Quindi è stato deciso di attendere condizioni meteo più favorevoli.

Un fine settimana, quindi, senza il gran pienone che c’è stato quando si poteva sciare, anche se solo sul campo scuola della Vetta. Poca o tanta quindi non è di fondamentale importanza per richiamare sciatori e amanti della neve. Ma il tempo è tornato a fare le bizze deludendo le aspettative sia di quanti amano lo sci sia di quanti con questa attività possono far girare le loro attività. Non resta che aspettare con fiducia e speranza che nevichi copiosamente o, in alternativa, che la si possa produrre con l’impianto di innevamento articiale.

M.C.