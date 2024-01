Studenti a teatro con il Comune e Bindi Sergardi

Studenti dell’Università di Siena e del Liceo Piccolomini a teatro gratuitamente, grazie all’iniziativa che coinvolge la storica azienda vitivinicola Bindi Sergardi, il Comune e i Teatri di Siena. L’azienda ha deciso infatti di aderire all’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni emanato dall’amministrazione comunale, donando agli studenti dell’ateneo e del liceo la possibilità di assistere gratis ad alcuni spettacoli di ’Metaversi’. "E’ un primo e importante riscontro – commenta il sindaco Nicoletta Fabio – del bando attivato dal Comune. Ringrazio la storica azienda senese che ha deciso di accompagnare l’amministrazione con questa iniziativa, che unisce educazione al teatro e fruizione culturale delle giovani generazioni alle tradizioni territoriali di Siena e delle sue eccellenze". E infine: "Occorre andare avanti nella costruzione di un’identità degli spazi culturali. Ogni spazio culturale deve costruirsi una propria identità capace di creare empatia con cittadini e pubblico – la conclusione –. Una catena circolare in cui spazi e pubblico si auto-alimentano e rigenerano in forma costante".

"Bindi Sergardi ama Instagram, Twitter, YouTube e quant’altro – dichiara Nicolò Casini, proprietario dell’azienda – ma, poiché vive dal 1349, pensa che ci siano altre forme di intrattenimento. L’idea è offrire ai giovani una formazione inusuale che porti a impadronirsi di una cultura che magnifichi la nostra terra e quanto questa ha prodotto nei secoli. Bindi Sergardi ha cavalcato la tradizione della viticoltura, diventando cantore del Chianti Classico". E infine: "Se questo nostro piccolo dono consentirà la divulgazione dei valori fondanti della nostra cultura e il loro recepimento genererà amore per quello che rappresentano, la nostra iniziativa avrà avuto un ritorno grandioso".