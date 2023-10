Studente si laurea in Scienze internazionali. Una mostra sulla tesi

Gioia ed emozione nella Casa di Reclusione di San Gimignano dove uno studente del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Siena ha conseguito la laurea in Scienze internazionali. La tesi, intitolata ’La foto che parla. Auto-etnografia visuale all’interno del carcere di San Gimignano’ è stata discussa dinanzi a una commissione composta dai professori Gerardo Nicolosi , Lorenzo Nasi, relatore della tesi, Fabio Mugnaini, correlatore, Massimo Bianchi e Gianluca Navone. Per l’elaborazione della tesi il laureando era stato eccezionalmente autorizzato a scattare fotografie all’interno del carcere di massima sicurezza. Il materiale fotografico raccolto è stato utilizzato per la realizzazione di una mostra, inaugurata per Bright-Night 2023, durante un evento tenuto nella Fortezza Medicea e nei prossimi mesi la mostra sarà esposta presso le sedi universitarie.