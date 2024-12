Studente di Ranza si laurea in servizi sociali. Nella tesi una riflessione sulla genitorialità

Studente del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Siena si laurea in Scienze del servizio sociale con la votazione di 107; la discussione si è svolta il 16 dicembre nella sala riunioni della sede universitaria Mattioli. La sua tesi, intitolata ’Essere padri oggi tra biologia e cultura’, è stata discussa dinanzi alla commissione composta dai professori Simonetta Grillo (presidente e relatrice della tesi), Fabio Mugnaini e Andrea Valzania. La discussione, muovendo dall’esperienza personale del candidato, dal proprio vissuto prima di figlio e poi di padre, è stata l’occasione per una profonda riflessione su come la cultura e il contesto sociale si riflettono sul modo di essere della genitorialità. All’esame di laurea, oltre ai familiari dello studente, ha assistito il personale docente e amministrativo che collabora all’organizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario dell’ateneo, uno tra i più importanti d’Italia e primo in Toscana per numero d’iscritti, sono oltre 100. Era presente Giorgia Bucciarelli, studentessa tutor che ha supportato il neolaureato nello studio, e quella, altamente significativa, della dottoressa Ilaria Cornetti, magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza di Siena.