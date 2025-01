Strade pericolose sull’Amiata. Feriti due giovani, grave una donna

Due gravi incidenti automobilistici si sono verificati a Piancastagnaio nel giro di poche ore, tra venerdì sera e sabato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso della Confraternita della Misericordia di Piancastagnaio, i Vigili del fuoco della caserma pianese e i carabinieri della locale stazione.

Nel primo incidente avvenuto venerdì sera qualche minuto dopo le 19 è rimasta coinvolta una donna di 56 anni residente ad Abbadia San Salvatore, di nazionalità tedesca. La donna alla guida della propria macchina stava viaggiando lungo la Strada provinciale 18 Siena-Grosseto lungo il tratto che costeggia la frazione del Quaranta. Una strada difficile che, specie nel periodo invernale, presenta dei tratti caratterizzati dalla presenza di ghiaccio e l’asfalto bagnato. Ad aggravare la situazione venerdì sera anche la nebbia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’autovettura guidata dalla donna tedesca ha sbandato rigirandosi in mezzo alla carreggiata. Nell’urto la donna è stata violentemente sbalzata fuori dall’abitacolo a una decina di metri di distanza dal luogo dell’incidente. Per questo gli operatori della Misericordia di Piancastagnaio e il 118 hanno avvertito i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno controllato l’area boschiva vicino alla carreggiata nel dubbio che vi fossero altre persone coinvolte nel sinistro. La donna in stato confusionale e sotto choc è stata trasportata alle Scotte in codice 3.

Nel secondo incidente avvenuto invece ieri pomeriggio in località Tre Case, frazione di Piancastagnaio, sono rimasti coinvolti due giovani.

L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada. Vista la gravità delle loro condizioni di salute, è stato allertato l’elisoccorso che ha trasportato a Siena uno dei due ragazzi. Per trasportare il ferito con urgenza, Pegaso è atterrato nell’area verde della pista del parco tematico della Madonna di San Pietro.

Sul posto anche la Misericordia, i vigili del fuoco e i carabinieri di Piancastagnaio che sono intervenuti con grande tempestività evitando che l’incidente stradale potesse avere conseguenze drammatiche. Nessuno dei due giovani presenti nell’auto finita fuori strada sono in pericolo di vita.