Strade Bianche, svetta Credit Agricole

Grande successo a Siena per le Strade Bianche, evento del ciclismo mondiale, che ha visto tra le donne il trionfo della belga Lotte Kopecky (Sd Worx), mentre nella gara maschile ha vinto Tadej Pogacar. A premiare l’atleta sloveno c’era anche Ruggero Guidolin, dg di Crédit Agricole Group Solutions. I trofei sono stati esposti nella sede di Siena di Crédit Agricole Italia, che in Toscana conta circa 100 punti vendita a supporto degli oltre 215mila clienti presenti sul territorio per oltre 4,2 miliardi di impieghi. Crédit Agricole Italia anche quest’anno è partner delle Grandi Classiche del Ciclismo: non poteva dunque mancare alle Strade Bianche, una delle competizioni ciclistiche più note e apprezzate. Il Gruppo ha scelto di affiancare questo sport anche per la sua capacità di addentrarsi nei territori, valorizzandone i paesaggi e i percorsi. Un’occasione, quella della gara, che il Gruppo ha saputo cogliere per sottolineare il suo legame con la Toscana.

Lo stretto legame con il ciclismo emerge anche nei valori della banca: l’inclusione e il coinvolgimento, l’attenzione all’ambiente e la mobilità sostenibile. Un impegno che coinvolge Crédit Agricole attraverso l’integrazione sistematica del rischio climatico nelle strategie di finanziamento e investimento; il finanziamento di progetti per la produzione di energie rinnovabili; l’accompagnamento dei clienti nella transizione verso un’economia rispettosa dell’ambiente e della società. Crédit Agricole Italia ha infatti implementato servizi innovativi per garantire ai clienti una completa operatività omnicanale. Crédit Agricole Italia e il grande ciclismo torneranno domani con la Tirreno-Adriatico in partenza dal Lido di Camaiore.