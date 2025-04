Strada statale 68: arriva la svolta. Lavori in partenza entro fine estate

Bypass di Mazzolla, lavori in partenza entro la fine dell’estate. Il progetto per il nuovo bypass sulla statale 68, pensato per aggirare definitivamente la frana di Mazzolla, è ormai alle battute finali. I lavori potrebbero partire già alla fine della prossima estate, segnando una svolta attesa da molto per la viabilità tra Colle e Volterra, compromessa da tempo dalle limitazioni imposte per motivi di sicurezza. L’ultimo aggiornamento è stato portato anche in Valdelsa dal sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, che ha guidato una delegazione a Firenze per incontrare il capo compartimento Anas Toscana, Stefano Liani. "Abbiamo espresso le preoccupazioni riguardo alla 68, sollecitando la risoluzione della criticità della frana al bivio di Mazzolla, con l’avvicinarsi della stagione turistica – spiega il primo cittadino montecatinese – Su questo punto l’ingegner Liani ci ha assicurato che la progettazione esecutiva per il nuovo bypass definitivo a breve sarà completata, con la speranza di fare partire il cantiere già a fine estate. Inoltre, abbiamo avuto conferma che dal Ministero delle infrastrutture arriveranno nuovi fondi per il dissesto idrogeologico: si tratta di circa 10 milioni di euro, che saranno utilizzati sia per l’intervento sulla frana di Mazzolla, che sul tratto di strada in località San Francesco. Abbiamo anche avanzato la richiesta per la presa in carico delle rotatorie presenti a Casino di Terra, Casaglia e Buriano – conclude – L’incontro è stato proficuo e da Anas abbiamo avuto riscontro positivo alle richieste". Un risultato che potrebbe finalmente porre rimedio a una situazione che da troppo tempo penalizza non solo i pendolari, ma anche l’economia locale, fortemente legata al turismo. I tempi, però, rimangono strettamente legati all’ultimazione della progettazione e alle successive procedure di gara. Sul tema è intervenuto anche Marco Speranza, vicesindaco di Colle, "Il miglioramento della statale 68 è una priorità per tutto il nostro territorio. La soluzione definitiva della frana di Mazzolla e il rafforzamento delle infrastrutture stradali rappresentano una spinta importante per la sicurezza dei cittadini e per il rilancio turistico ed economico dell’area. Sosterremo con forza ogni passo che porterà a concretizzare questi interventi fondamentali". Ora, con la conferma dell’arrivo di nuovi fondi da Roma e con l’impegno da parte di Anas. "La via Nova che insiste sulla 68 sarà completata entro la fine della primavera – conclude Speranza –. Ci tengo a sottolineare che in questo caso le risorse sono state trovate tutte dal Comune di Colle".

Lodovico Andreucci