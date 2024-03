Strada Lecchi-Staggia. Lunedì il via ai lavori

Lunedì partiranno i lavori per sistemazione della strada comunale che unisce Lecchi a Staggia, uno dei percorsi alternativi in seguito alla chiusura, due anni e mezzo fa fa, del ponte di Bellavista. Un intervento da 150.000 euro che prevede la riasfaltatura e il consolidamento di alcune parti del tracciato. I lavori interesseranno il tratto che va dall’incrocio per il centro abitato di Lecchi fino al sottopasso ferroviario in direzione di Staggia.

"Si tratta di un intervento che si rende necessario per superare le criticità presenti su questa strada, che si è trovata a sopportare un aumento di transito considerevole per via della chiusura del ponte sulla Cassia – spiega il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli – Un’opera attesa e richiesta da tanti cittadini, con cui ci siamo confrontati in questi mesi". Per consentire i lavori, da lunedì fino al termine dell’intervento che dovrebbe durare due settimane, la strada sarà chiusa al transito dalle 8 alle 18 dei giorni feriali nel tratto compreso tra il bivio di Lecchi e l’inizio del centro abitato di Staggia. Nel corso dei mesi sono stati eseguiti altri interventi sulla strada comunale da Lecchi a Bellavista e sul reticolo di percorsi secondari che si sono trovati a diventare strade di collegamento con la chiusura del ponte. Tra i lavori effettuati, il completamento dell’asfaltatura della parte di strada in località I Sodi. "Adesso procediamo con la sistemazione della strada verso Staggia – conclude Bussagli – Uno degli interventi previsti con le variazioni di bilancio di qualche mese fa per la manutenzione straordinaria di strade e luoghi della città".