Strada del Ruffolo, Siena: più controlli all'Isola Ecologica

Più controlli e un nuovo posizionamento per l’isola ecologica in strada di Ruffolo. Di fronti ai numerosi abbandoni di sacchi e rifiuti ingombranti anche fuori dai cassonetti, l’amministrazione comunale, si annuncia in una nota, "intende rendere ancora più incisivi i controlli da parte degli ispettori ambientali, potenziando in particolare l’attività di videosorveglianza e sanzionando i comportamenti scorretti. L’isola ecologica, per la sua posizione e semplicità di accesso, si presta facilmente ad abbandoni ed è spesso utilizzata anche da utenti che non risiedono nelle vicinanze".

Quindi da una parte il conferimento regolare ma che risulta eccessivo per il dimensionamento dell’isola ecologica, dall’altro l’abbandono indiscriminato e da sanzionare. Per questo il Comune ha varato le due novità, annunciando che "proseguirà il monitoraggio della situazione da parte dei competenti uffici comunali e del gestore Sei Toscana per valutare l’efficacia degli accorgimenti".