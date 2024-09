Stosa, tutti sul parquet. Piede sull’acceleratore La Stosa Virtus ha ripreso la preparazione con coach Evangelisti. Dopo il scrimmage positivo con Pino Firenze, il focus è sul tecnico-tattico in vista della stagione. Prossima amichevole contro il Costone. Successo per la campagna abbonamenti 't’appartengo'. Ripresa anche l'attività giovanile con il mini basket e il corso gratuito per i più piccoli.