Stosa Cucine, bilancio di sostenibilità: ecco le azioni di welfare

Presentato da "Stosa Cucine" di Radicofani, azienda storica del settore dove opera da sessant’anni, ha presentato il "Bilancio di Sostenibilità 2023". "Questo bilancio – si legge nella nota della Società – riflette l’impegno di Stosa in una sostenibilità a 360 gradi. L’azienda ha potenziato la propria filiera produttiva attraverso pratiche responsabili, puntando alla riduzione dell’impatto ambientale in ogni fase del ciclo produttivo. Ha investito in processi a basso consumo energetico e in materiali certificati, oltre ad un sempre più rigoroso sistema di selezione e gestione dei fornitori. L’attenzione si estende anche al benessere interno: Stosa ha sviluppato diverse azioni di welfare aziendale per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, offrendo opportunità di formazione e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. L’azienda sostiene progetti in ambito sociale, sportivo e culturale". Una indiscussa grande realtà produttiva-occupazionale della zona, un’azienda modello che opera in Val di Paglia, a valle dell’Amiata. "Stiamo costruendo – ha detto il presidente Maurizio Sani – una nuova realtà nel rispetto delle persone e dell’ambiente". Stosa si rinnova continuamente, non ci cono punti di arrivo ma sempre di ripartenza. Un andamento societario che riscuote consenso dai mercati nazionali ed esteri. Alla presentazione del secondo "Bilancio di Sostenibilità" numerose autorità.

Massimo Cherubini