Stornino: trionfo nell’Aquila con il grande Nappa

Il cavallo Stornino ha corso ventuno volte il Palio ma ha avuto una particolare predilezione per la Chiocciola, dove è andato in sorte ben cinque volte, stabilendo un record. Ha esordito, proprio per San Marco, nel 1903, proseguendo la carriera paliesca sul Campo fino al 17 agosto 1913, con una sola vittoria. Vince infatti la carriera dell’Assunta del 1906 nell’Aquila con il grande Alfonso Menichetti detto Nappa, in una spettacolare corsa che vede scattare in testa alla mossa la Tartuca con il fantino Bellino, al suo ultimo appuntamento con la piazza. Dietro si combattono le posizioni Lupa, Chiocciola ed Aquila. Ma sarà il secondo giro a decidere tutto con Stornino e Nappa che passano risulti in testa, evitando le nerbate che gli altri furiosamente si scambiano. I pronostici dicevano Lupa con Zaraballe, ed invece trionfa l’Aquila che trionfa dopo ben ventisei anni di digiuno, per il dispiacere della Chiocciola che si vede arrivare la cuffia. Il buon Stornino passa alla storia ma non riuscirà più a portarsi in testa e vincere. Record di appartenenza per questo cavallo di inizio novecento, che corre cinque volte per la Chiocciola e quattro per l’Aquila.

Massimo Biliorsi