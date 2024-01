Storie e fiabe. Corteo con i bimbi

A Chianciano Terme l’arrivo della Befana è programmato per le 15,30 con passeggiata urbana tra storie, fiabe e leggende sulla celebre vecchia sulla scopa. Sarà l’attrice Loretta Bonamente a dare vita a questo spettacolo arricchito da aiutanti speciali per i più piccoli. Montepulciano festeggia in trasferta. Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini, insieme a una delegazione delle otto contrade del Bravìo delle Botti, anche quest’anno è stato scelto per partecipare alla XXXVII edizione del corteo storico religioso ’Viva la Befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania’ in programma il giorno dell’Epifania, alle 10 in Via della Conciliazione a Roma.