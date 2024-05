Stefano Dal Bianco presenta il suo libro ’Paradiso’ in via di Città

Domani alle 17,30, nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi (via di Città, 75) si svolgerà la presentazione del libro Paradiso di Stefano Dal Bianco, edito Garzanti, in dialogo con Guido Mazzoni, il quale introdurrà la figura di Roberto Barzanti. Questi viene descritto come un uomo che vaga per un piccolo borgo nelle colline senesi, dove ogni giorno vive un’esperienza diversa insieme al suo cane e ad un terzo elemento che si rivela fondamentale nell’evolversi della storia, ovvero il paesaggio, silente protagonista delle vicende narrate, grazie al quale si coglie un messaggio molto importante che sembra dire che il paradiso è qui, in un ben riuscito tentativo di contrastare la crescente negatività insita nella poesia odierna.

Integralmente ambientato nei pressi del borgo di Orgia, nel Comune di Sovicille, ’Paradiso’ è candidato al premio Strega Poesia 2024.