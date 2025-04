Stazione posta a Colle. Sarà ristrutturazione

Approvato il progetto esecutivo per la stazione di posta a Colle. Ottenuto anche il finanziamento. Si parla della ristrutturazione dell’edificio nel quale sono ubicati i bagni pubblici nei pressi di Piazza Arnolfo. Una progettazione di concerto con la Fondazione Territori Sociali e con la Società della Salute che ribadiscono l’importanza di questi lavori per una "visione integrata su bisogni e risposte per implementare la rete dei servizi a disposizione delle comunità". È stato recentemente approvato attraverso un atto pubblicato dal Comune di Colle. La stazione di posta è sostanzialmente un centro servizi per il contrasto alla povertà per ben 1.090.000 euro. Con questa operazione si prevede anche il rifacimento dei bagni pubblici. Con tutta probabilità la struttura sarà gestita da soggetti che si occupano di sociale all’interno della comunità colligiana. L’intervento rappresenta un tassello importante nella strategia complessiva di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Il progetto prevede anche la creazione di spazi di accoglienza temporanea e sportelli di orientamento ai servizi. Saranno inoltre attivate collaborazioni con associazioni locali per garantire un supporto costante e personalizzato. L’obiettivo è creare un luogo accessibile, sicuro e funzionale per chi si trova in situazione di fragilità. La cittadinanza ha accolto con favore l’iniziativa, vista come un segnale concreto di attenzione e impegno verso le fasce più deboli. Seguiranno degli aggiornamenti circa il cronoprogramma che sarà attuato per portare a compimento l’opera in una zona che da troppo tempo era degradata.

Lodovico Andreucci