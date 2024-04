Startup Weekend Progetti e idee alla lunga sfida dell’innovazione

Successo per la prima edizione della Startup Weekend Siena, conclusasi dopo 54 lunghe ore di lavori. Tante le idee che in soli tre giorni sono riuscite a diventare progetti innovativi e concreti, pronti a essere lanciati nel mercato, pensate non solo per l’Italia ma per rispondere ad esigenze e problemi di portata internazionale e mondiale.

I sessanta partecipanti, per la maggior parte giovanissimi e provenienti da tutta Italia, hanno potuto contare sul supporto e l’esperienza dei mentor, il cui contributo è stato fondamentale. Fra loro professionisti senesi e non, afferenti ai più vari campi: Gennaro Apuzzo, Veronica Del Priore, Giovanni Marino, Riccardo Tripodi, Andrea Slaviero, Sara Anichini, Irene Ghaleb, Alessandro Tozzo, Carlo Valenti, Alberto Massacci, Alessandro Cataldo, Lucia Da Tos, Matteo Galimberti, Annalisa Cinci, Emanuele Andreoletti. Sul podio sono salite, rispettivamente con il terzo, secondo e primo posto, le startup: ‘Vanto’, ‘Cogli l’attimo’ e ‘Tanto Guanto ‘. Oltre al podio, assegnati premi con menzione d’onore da beeco e Ikigai, oltre che il ‘premio Silog digital innovation’ e il ‘premio Placement-Almalaurea’. La startup vincitrice ‘Tanto Guanto‘ si è aggiudicata l’accesso agli spazi del Santa Chiara Lab, al percorso di preaccelerazione di Ikigai e al percorso di accelerazione ‘grow’ di beeco, oltre che alla partecipazione alla Fiera del Madonnino promossa da Confindustria Toscana sud.

A decidere le sorti dell’hackaton la giuria composta da Cristiana Tozzi, co-founder Santa Chiara Next; Francesco Inguscio, ceo di Rainmarkers; Luigi Galimberti, chief innovation officier di beeco; Giovanni Ferri, ceo di beeco; Riccardo Cecconi, ceo di Unibloc; Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps; Maurizio Serafin, direttore di Pluriversum; Ester Vigilante, program manager Ikigai; Marta Papi, amministratore delegato Silog.

Eleonora Rosi