’Startup Week end’ Per Riccaboni "l’innovazione è una sfida in rete" Al via la Startup Weekend Siena: 50 partecipanti si riuniscono per tre giorni per sviluppare idee innovative. Organizzata da Ikigai e beeco, con il supporto dell'Università di Siena e del Santa Chiara Lab. Focus su innovazione, giovani imprenditori e settori agroalimentare e sostenibilità.