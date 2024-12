Stand Up MaM, ridere al Museo. Musica e comicità con Bai e Anelli

Si parte con il jazz, poi un po’ di coccole per le papille gustative e dopo risate a crepapelle. Ecco "Stand Up MaM. Ridere al Museo", sabato 14 dicembre ad Abbadia Isola nei locali del BarMaM di Monteriggioni. Musica e comicità con Fabrizio Bai e Roberto Anelli. In seno alla rassegna "Incroci: i sabati di Abbadia Isola", nata dalla collaborazione dell’assessorato alla cultura con Dario Ceccherini e Matteo Marsan. Si inizia alle 19.00 con "Note Mediterranee" con Fabrizio Bai, chitarrista e compositore impegnato in vari generi musicali, dal jazz al latino, dal blues alla musica popolare. Insegna chitarra jazz in varie accademie, scuole di musica e al conservatorio di Perugia. Dal 2006 è parte del gruppo docenti della Peter Pan Orchestra presso Siena Jazz. Alle 19.45 sarà disponibile un articolato buffet con abbinato un drink da ordinare al bancone del BarMaM. Alle 21.00 avrà inizio la stand-up comedy con "Muccabanana" di e con Roberto Anelli. È più di uno spettacolo, essendo un attento e spassoso viaggio nei meandri della società contemporanea, con storie di origini diverse e assurde, inserite però nella stessa cornice: il nostro essere goffi e il disagio naturale da esseri umani. Surreale e dissacrante, con il suo stile unico e irriverente, ha creato un mondo fantastico e bizzarro popolato da personaggi improbabili e situazioni esilaranti. Anelli, tra i più originali e creativi comedians della scena italiana, è un vero e proprio asso della comicità, declinata in ogni sua forma e, come lui dice, ripara pure cucine a gas! Si definisce così: "in pratica quelli che fanno bla bla e la gente risponde con ha ha, quando va bene, quando va benissimo invece risponde con Ti prego sei la mia divinità scesa in terra. Quest’ultima eventualità potrebbe essere puramente ipotetica e mai accaduta nella realtà". Per accedere alla serata è previsto un costo di 20 euro compreso di buffet e drink. Prenotazione obbligatoria: 0577304834 o [email protected].

Fabrizio Calabrese