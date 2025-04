"Stalking, offese contro gli albanesi" . Condannato

"Troppe offese contro gli albanesi", aveva testimoniato l’operaio che ha denunciato di essere stato offeso, per due anni, dal 2018 al 2020, da un imprenditore. Non quello per il quale lavorava, che anzi ha sempre parlato bene di lui, ma un altro con cui però la sua azienda collaborava. Che è stato accusato di stalking aggravato dai motivi razziali. L’uomo, difeso dagli avvocati Borghigiani e D’Amora, è stato condannato ieri dal giudice Alessandro Solivetti Flacchi ad un anno e 4 mesi, oltre al pagamento di 5mila euro e delle spese legali. Fra novanta giorni le motivazioni della sentenza contro cui, sicuramente, verrà presentato appello.

"Lo dichiarava apertamente di essere razzista. Ce l’aveva con gli albanesi", aveva confermato l’operaio originario del Paese delle Aquile che vive a Monteriggioni da lungo tempo, quando testimoniò nel maggio 2023. "Me lo diceva di fronte ai clienti", aveva aggiunto raccontando al giudice perché alla fine, il 13 novembre 2020, aveva lasciato il posto di lavoro. Anche se in casa era solo lui che portava i soldi e c’erano moglie e due figli da mantenere. Non ce l’aveva con il suo datore di lavoro che, anzi, da quanto emerso dalla testimonianza ha poi cercato di aiutarlo.