Stagione turistica al via. Tra aperture e nuovi orari

Pasqua sta arrivando così come l’inizio della stagione turistica. A Montepulciano sabato riaprirà la Torre del Palazzo Comunale dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45) che permette di godere di una visita panoramica suggestiva, dalla Valdichiana alla Valdorcia, ma anche sul lago Trasimeno ed il Monte Amiata. Anche il Museo civico Pinacoteca Crociani amplia i giorni di apertura coprendo così l’arco della settimana, ad esclusione del martedì, sempre dalle 10 alle 18. Inoltre, da poco, ha riaperto tutti i giorni le proprie porte la chiesa di San Biagio, capolavoro del Rinascimento italiano. Gioielli di Montepulciano da sempre mèta di turisti con una stagione che sta per ripartire ed è destinata a durare fino all’autunno e non solo. Perché, con l’evento di Natale, i suoi mercatini e le attrazioni per tutta la famiglia, Montepulciano, negli ultimi anni, vive di turismo per quasi tutto l’anno a eccezione di una piccola finestra temporale. Bellezza del centro storico, mostre, chiese, eventi culturali e musicali, ma anche le cantine con il fenomeno dell’enoturismo che contribuisce alla crescita dei numeri e con sempre più attività attrezzate per l’accoglienza dei visitatori italiani e stranieri: non mancano per il turista le opportunità per apprezzare la cittadina, la sua storia e i suoi prodotti.

L.S.