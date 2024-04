Stadio ’Franchi’. Al via i lavori al manto erboso

Il Comune interviene sul manto erboso dello stadio ’Artemio Franchi’. Dopo la risoluzione della concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento del Rastrello e del complesso sportivo ’Bertoni’ dell’Acquacalda alla società Acr Siena 1904 spa, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello presentato dalla società contro la sentenza del Tar, restituendo di fatto lo stadio all’amministrazione comunale, Palazzo pubblico ha provveduto attraverso i suoi tecnici a effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di consistenza e manutenzione dell’impianto sportivo.

Il Servizio Manutenzione Immobili ha ravvisato la necessità di dover eseguire alcuni lavori di manutenzione ordinaria del terreno di gioco, che si trova in condizioni precarie dopo il lungo stop all’utilizzo dello stadio. Di qui la necessità di intervenire con una spesa di 5.124 euro (Iva compresa), procedendo con l’affidamento diretto dei lavori alla Giardineria Italiana società cooperativa sociale. L’obiettivo è garantire una ’casa’ decorosa alla Robur in vista della promozione (ormai matematicamente certa) in serie D.

C.B.