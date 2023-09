Spreco di acqua ed è subito polemica

Enorme spreco di acqua e polemiche per una perdita a Poggibonsi, in via Curtatone, a poche centinaia di metri dal centro. Si tratta di una situazione che si trascina da qualche giorno e i residenti hanno avvisato Acque spa, che da diversi anni gestisce la rete idrica per conto del Comune. Purtroppo l’intervento per riparare o sostituire la tubazione rotta non è stato ancora effettuato.