Spazio alle emozioni: le parole degli alunni

Con la guida del professor Tamanini abbiamo fatto tanti lavori che ci hanno introdotto all’arte contemporanea. Riportiamo alcune considerazioni dei bambini: "Spero di fare di nuovo questa esperienza", Michele. "L’esperienza è stata interessante e ricca di spunti per nuove attività", Anna. "Era bellissimo", Georgi. "E’ stata un’esperienza bellissima", Youssef - "Abbiamo fatto dei lavoretti divertentissimi e glieli abbiamo fatti vedere (al prof. Tamanini) ed è rimasto stupito delle nostre creazioni. Ci ha fatto tanti complimenti e lo ringraziamo con tutto il cuore, grazie veramente, e non dimentichiamoci delle nostre amate maestre, ringraziamo anche loro" Gaia - "Mi sono divertito molto a colorarla e a cercare di farla proprio uguale" Edoardo - "Queste attività ci hanno permesso di esplorare la nostra creatività, conoscere meglio l’arte e ci siamo sentiti molto emozionati! Questa esperienza mi ha permesso di esprimere emozioni diverse, stimolare la mia capacità di attenzione e concentrazione" Manuela - "Mi sono divertito tantissimo" Mattia - "Mi è piaciuto tanto" Tako - "Abbiamo fatto un laboratorio che ci ha coinvolto in maniera attiva e che mi ha molto divertito" Lorenzo - "E’ stata un’esperienza creativa a colorata" Anita - "Io questa esperienza la vorrei rifare perché è stata molto interessante e bella" Isabella - "E’ stata un’esperienza abbastanza divertente e ringrazio il prof. Tamanini per la videochiamata" Aurora - "Abbiamo passato una giornata molto divertente e curiosa" Emanuele. Grazie ancora al prof. Carlo Tamanini e al Mart per questa bellissima opportunità da parte di tutta la 4°B.