Sostenibile.cloud La piattaforma green di Zucchetti e Santa Chiara

È online Sostenibile.cloud, la nuova piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità aziendale ideata da Santa Chiara Next insieme a Zucchetti Centro Sistemi, azienda che si contraddistingue per soluzioni innovative e Smart & green. La suite di servizi digitali sarà presentata oggi nella casa dell’energia ad Arezzo durante il Sostenibile.meeting, un evento rivolto ad una vasta gamma di professionisti interessati ai temi della sostenibilità per le imprese. "Vogliamo dare una mano alle aziende, in questa fase così delicata della transizione ecologica hanno bisogno di supporti nella loro gestione – ha dichiarato il professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara -. Santa Chiara Next è un piccolo spin-off, a gestire la piattaforma sarà un team di professionisti di Santa Chiara Next e professionisti di Zucchetti. Il capitale umano a disposizione potrà ampliarsi se ce ne sarà bisogno, è da due anni che lavoriamo al software".

Riccaboni sarà presente questa mattina al lancio ufficiale di Sostenibile.cloud insieme a Fabrizio Bernini, fondatore e presidente di Zucchetti Centro Sistemi e Paolo Susani, direttore commerciale del gruppo Zucchetti. Oltre a presentare la nuova piattaforma l’evento sarà l’occasione per parlare delle novità riguardanti la ‘Corporate sustainability reporting directive’ e di come cambierà il panorama della rendicontazione aziendale.

Di fondamentale importanza sarà integrare le logiche degli obiettivi di sviluppo sostenibile all’interno delle strategie aziendali: "Rispettare i principi della sostenibilità ambientale e sociale è fonte di interessanti opportunità di mercato e contribuisce a migliori rapporti con le banche e i leader di filiera – ha commentato Riccaboni -. Sostenibile.cloud offre agli imprenditori e ai professionisti un prezioso supporto per aiutare le nostre PMI a cogliere tali opportunità".

Eleonora Rosi