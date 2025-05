Solenghi legge Villaggio, ’Una serata pazzesca’ al Politeama

Tullio Solenghi sarà l’indiscusso interprete dell’anteprima del Festival Piazze d’Armi e di Città edizione 2025. Nella sala minore del Teatro Politeama di Poggibonsi, giovedì 5 giugno alle 21, Teatro Pubblico Ligure presenta lo spettacolo ‘Una serata pazzesca’, ovvero, Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio. Di Sergio Maifredi e Solenghi. Paolo Villaggio è il creatore di alcune tra le più riuscite maschere contemporanee: dal paradossale e grottesco Professor Kranz al timidissimo Giandomenico Fracchia per arrivare al servile e sottomesso ragionier Ugo Fantozzi, forse il personaggio più popolare dell’intera storia della comicità italiana.

Paolo Villaggio, da artista acuto e feroce, ha saputo scolpire nell’immaginario collettivo, personaggi in cui si riconosce da oltre quaranta anni l’Italia intera. Ma Paolo Villaggio è stato prima di tutto uno scrittore, un autore: il suo libro Fantozzi nel 2011, per i 150 anni dell’Unità d’Italia è stato scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura - ministero delle Cultura - tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dello Stato Italiano. Espressioni come "megagalattico", "poltrona in pelle umana", "nuvola degli impiegati", "salivazione azzerata", "lingua felpata", sono state entrate nel lessico italiano grazie a Villaggio. Solenghi ci restituisce la genialità e l’inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria. Racconta aneddoti, storie vissute con Paolo Villaggio, incontri. E poi legge i suoi libri, i suoi pensieri, i suoi racconti, rivelandone la sua forza di scrittore.

Fabrizio Calabrese