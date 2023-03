Società sportive Bonus anti rincari In arrivo 70mila euro dal Comune

di Marco Brogi

L’attesa boccata di ossigeno sta finalmente per arrivare. Visto che il caro bollette, oltre alle famiglie e alle imprese, rischia di mettere in ginocchio anche gli impianti sportivi, l’amministrazione comunale di Poggibonsi ha stanziato 70mila euro per le società che li gestiscono. Un tesoretto che servirà a far fronte all’impennata dei costi di gas ed elettricità che sta creando seri problemi anche alle società sportive. Destinatari dei ristori lo Stefano Lotti, lo stadio di Staggia, le piscine del Bernino, il palazzetto dello sport, i campi da tennis di Staggia, i campi da tennis di Poggibonsi ei Staggia, il campo Bernino 1, la pista di pattinaggio (al Bernino) e il bocciodromo.

"Una misura introdotta in conseguenza dell’aumento dei costi energetici – spiega l’assessore allo Sport, Nicola Berti – al pari di altre amministrazioni ci siamo mossi per provare a dare un sostegno ad attività che sono state particolarmente colpite da un caro energia che comunque coinvolge tutti, amministrazioni, imprese, famiglie".

Il disciplinare per la concessione dei contributi è già stato approvato. Stabilisce la tipologia dei beneficiari dei fondi e i requisiti per ottenerli. Possono accedere ai ristori tutte le società sportive che hanno in gestione o in affidamento in concessione gli impianti comunali e che nel 2022 si sono trovati alla prese con il vertiginoso aumento delle bollette di gas e energia elettrica.

Ciascuna società sportiva potrà presentare una sola domanda di ristoro per ogni impianto gestito. Fissato anche il tetto dei contributi: non dovrà superare quota 25mila euro per società. Intanto, sempre in tema di ristori, stanno per essere assegnati quelli previsti dal Comune di Poggibonsi per le attività commerciali penalizzate dalla chiusura del ponte di Bellavista, inagibile da più di un anno per problemi di stabilità. Sono otto i commercianti di Staggia e Bellavista che hanno visto accolta la loro domanda. Riceveranno un contributo regionale a copertura del danno economico provocato dall’off limits’ del viadotto sulla linea ferroviaria Siena-Firenze.

La cifra stanziata è di 48mila euro. Sarà suddivisa in base all’entità del danno subito. Tutto questo mentre è in pieno movimento la macchina organizzativa per la ricostruzione del nuovo viadotto di Bellavista. Un’opera da 10milioni di euro. Una cifra ragguardevole, ma i soldi, fortunatamente, ci sono. Poi si tratterà di partire con la progettazione e la gara di appalto.