Società della Salute. Gugliotti resta al vertice

SIENA

"I significativi risultati in termini di quantità, qualità, innovatività dei servizi raggiunti in questi anni non sono il prodotto del lavoro solitario di qualcuno, ma il frutto di un impegno corale, nella programmazione e nella gestione, di tutti gli attori: i Comuni, l’Asl, una squadra tecnica fatta di donne e uomini capaci, competenti e appassionati". Così Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, confermato presidente della Società della Salute Senese. Per lui il voto favorevole, all’unanimità, dei 15 Comuni della Zona Senese che compongono l’assemblea dei soci del Consorzio, tramite fra cittadini e Asl per la sanità territoriale.

Dopo il terzo mandato da sindaco, per Gugliotti arriva il secondo mandato alla guida della SdS Senese. Dal 2019 al 2024 sono stati anni di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, cui si sono aggiunti i progetti individuali per anziani e persone con disabilità e la gestione delle quote sanitarie delle Rsa. Di pari passo, è andata aumentando la dimensione del bilancio della SdS, che oggi si attesta sui 28 milioni di euro; a 14 anni dalla sua istituzione, è ormai una realtà strutturata che può contare su 60 professionisti a tempo indeterminato e determinato. E il prossimo mandato? "Ci attendono tante altre sfide significative – aggiunge Gugliotti –: implementare i servizi attivati in questi anni, anche con il contributo del Terzo Settore con cui è cresciuta l’attività di coprogettazione e coprogrammazione; completare gli interventi del Pnrr; assestare, con il contributo della Asl, le nuove funzioni che sono transitate alla SdS, rispondere alle nuove povertà". L’assemblea dei soci ha anche eletto la Giunta esecutiva, organo con un ruolo gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici e con funzioni propositive e d’impulso: ne fanno parte, oltre al presidente, il direttore generale Asl Sud Est Antonio D’Urso, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, i primi cittadini di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, e di Chiusdino, Luciana Bartaletti. Il primo atto rilevante che l’assemblea dei soci è ora chiamata ad approvare è il bilancio 2023, che si chiude confermando una gestione oculata sebbene in un contesto di nuove emergenze, bisogni e aumenti dei costi di gestione: l’assemblea sta valutando una modifica dello Statuto (ormai datato) e si ipotizza un allargamento della giunta esecutiva per dare piena rappresentanza a tutte le aeree della Zona Senese.

p.t.