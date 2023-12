Sit-in al ponte della Casanova: "Tanti disagi per i cittadini"

Un sit-in per tenere alta l’attenzione sullo stop nei lavori di messa in sicurezza del Ponte della Casanova, a Buonconvento. Si è svolto nel fine settimana ed è stato promosso dai consiglieri di minoranza Mario Belloni Marino, Fabio Papini e Giovanni Fanani. "C’è stato un flusso costante di cittadini. Abbiamo dialogato con loro e ascoltato i racconti dei disagi che vivono quotidianamente a causa dell’interruzione viaria che ha provocato la chiusura del ponte- affermano i tre consiglieri dell’opposizione-. La domanda più frequente è stata: ’ è possibile aprire durante il prorogarsi del fermo dei lavori un passaggio pedonale o meglio ancora un senso alternato con regolazione semaforica?’". E ancora: "La mancanza di informazioni sulla sospensione dei lavori sta creando non pochi disagi alla cittadinanza- aggiungono i tre consiglieri- Non si è capito se l’errore è progettuale, se c’è stato un imprevisto o altro. Non sappiamo quali lavori aggiuntivi dovranno essere fatti, i tempi di realizzazione e se ci saranno costi in più e chi li dovrà sostenere. Il sit-in si è resa necessario in quanto nessuna notizia è pervenuta alla cittadinanza. Pertanto, l’assordante silenzio ha fatto sì che si mettessero in moto iniziative libere per capire se l’organo competente sarà in grado con l’avvio dei nuovi lavori di dare ai cittadini una garanzia sulle tempistiche e sulle date della fine dell’intervento, del collaudo e della riapertura del ponte e della strada". Il 16 ottobre lo stesso Belloni con una mail ha chiesto al sindaco di fornire informazioni alla cittadinanza sul nuovo stop dei lavori.