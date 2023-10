Sipario sulla stagione ’Cercasogni’. Spettacoli dedicati ai più piccoli

Sette spettacoli dedicati ai più piccoli. Torna al Teatro dei Rozzi la rassegna Cercasogni, realizzata da Straligut Teatro. Arriva quindi l’ultimo pezzo della stagione teatrale proposta dalla direzione artistica di Alessandro Benvenuti, che completa così un’offerta davvero ricca di personaggi, storie e linguaggi. Sarà infatti un cartellone caratterizzato da una grande varietà di proposte fra prosa, danza, musica, teatro di figura e visuale, con un interessante filo conduttore: il dubbio.

"La collaborazione con Straligut, cresciuta con il tempo, arricchisce la nostra programmazione e la nostra offerta culturale – afferma Nicoletta Fabio, sindaco di Siena – grazie a un cartellone ricco di sogni e di favole. Credo che riuscire a portare un bambino a teatro sia un obiettivo virtuoso e sono lieta che i dati degli ultimi anni confermino un trend più che positivo".

"Una rassegna fortemente voluta dal sottoscritto e dal Comune – aggiunge Alessandro Benvenuti, direttore artistico Teatri di Siena – e l’augurio è sempre che genitori e figli apprezzino l’impegno che insieme a Straligut ci mettiamo". "Seminare dubbi per raccogliere sogni – afferma il direttore artistico di Straligut Fabrizio Trisciani – è il cuore della terza edizione di Cercasogni. Del resto è anche questo il ruolo dell’arte e del teatro. Ci piace immaginare che tutti questi dubbi si trasformino in sogni e ogni spettatore se ne prenda cura". Il programma di Cercasogni partirà sabato 18 novembre con ‘Pulcetta dal naso rosso’ di Kosmocomico Teatro. ‘U.mani’ di Illoco Teatro, uno spettacolo che mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, andrà in scena sabato 2 dicembre. Sabato 13 gennaio sarà la volta di ‘Colors’, una produzione di Compagnia TPO e Teatro Metastasio in cui tre danzatrici ‘dipingono’ lo spazio con il corpo e dove si mescolano suoni, movimenti ed energie.

Sabato 27 gennaio ci sarà ‘Caro Lupo’ di Drogheria Rebelot. Sabato 17 febbraio La Luna nel Letto con la Scuola di Danza Artinscena torna ai Rozzi dopo il successo dell’anno scorso e porta in scena ‘Semino’. Sabato 2 marzo appuntamento con gli aretini Kanterstrasse e il loro ‘Amletino’. In chiusura, sabato 23 marzo arriva ‘Costellazioni. Pronti, partenza… spazio!’. Partita ieri la campagna abbonamenti, mentre dall’11 novembre sarà possibile acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli.

Riccardo Bruni