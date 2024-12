Sintra e Ateneo di Siena Progetto di marketing destinato all’Ac Milan

La Sintra di Arezzo e l’Università di Siena unite in un ’project work’ per l’Ac Milan. Le due realtà toscane hanno collaborato in un innovativo percorso rivolto agli studenti di tre corsi di laurea che ha trovato il proprio cuore nell’invito a valutare e ideare soluzioni innovative per migliorare le strategie di marketing digitale attuate dalla società calcistica, per consolidarne la presenza digitale e le relazioni con i clienti. L’iniziativa ha trovato la partecipazione di oltre cento ragazzi dell’ateneo senese che, con i tecnici di Sintra, si sono messi alla prova nella realizzazione di 56 progetti.