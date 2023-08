’Sinfonico Honolulu’ in concerto L’orchestra di hukulele a Colle

È la prima orchestra italiana di ukulele e sul palcoscenico si presentano sempre con estrema eleganza: vestono con disinvoltura giacca e cravatta in bianco e nero. Stiamo parlando degli straordinari musicisti della ’Sinfonico Honolulu’ che giovedì 24 agosto saranno a Colle di Val D’Elsa, alle 22 in Piazza Unità dei Popoli, impegnati in una serata dal titolo ’Ukulele orchestra in concerto’. L’ingresso è gratuito. In seno alla rassegna di teatro e musica "Colle…che spettacolo!".

La Sinfonico Honolulu è un’orchestra di quelle che non si vedono in giro facilmente: una formazione italiana di dieci elementi composta da sette ukulele, basso, batteria e una voce principale. Sono toscani, livornesi, attivi dal 2010. Forte di un’esperienza decennale sui maggiori palchi e teatri della penisola, accompagna il pubblico in un viaggio entusiasmante nella storia del rock. Un multiforme viaggio fra le canzoni che hanno connotato un’epoca. Tutto rigorosamente con cravatta.

Sono una band atipica, un progetto multiforme, un caleidoscopio musicale, che nelle diverse fasi della sua intensa storia ha affrontato la musica internazionale, quella nostrana, la scrittura di brani inediti, in un modo che non si è senz’altro mai visto né ascoltato prima. Il piccolo strumento a quattro corde, nasconde dietro il suo aspetto apparentemente giocoso un mondo di suoni, di colori, di atmosfere e di possibilità con cui vale la pena riscoprire celebri melodie in una nuova veste e riascoltare in questa nuova chiave i brani, ripercorrere gli stili, il percorso delle band, il costume che hanno accompagnato la nostra società negli ultimi 70 anni di storia della musica.

"Cimentarsi con il repertorio altrui – spiegano - è un’operazione delicata e spesso rischiosa: è necessaria una buona personalità e una dose consistente di estro per non incappare nel pericolo di impietosi confronti con l’originale e nelle accuse di blasfemia di chiunque ritenga delittuoso ogni tentativo di cambiamento del comune patrimonio culturale". Pericoli che i Sinfonico Honolulu hanno saputo gestire e capovolgere a loro favore attraverso una formula divertente, innovativa e durevole nel tempo. L’evento è prodotto e promosso dall’Azienda Speciale Multiservizi in collaborazione con il Comune di Colle di Val D’Elsa, Valdelsa Valdicecina, In One World Colle, The B-Side, Associazione l’Alveare.

Fabrizio Calabrese