Sindaco per sempre, addio a Loris Cateni

Profondo cordoglio nella comunità sinalunghese per la scomparsa di Loris Cateni, classe 1933, sindaco della cittadina per 15 anni consecutivi dal 1975 al 1990. Un ruolo ricoperto con grande spirito di sacrificio ed abnegazione tanto che a distanza di oltre 30 anni chiunque lo incontrasse per strada, lo appellava ancora come ‘sindaco’. Ha lasciato un segno indelebile durante il suo lungo percorso amministrativo, al quale solo legati importanti e significati risultati, primo fra tutti il sottopasso che consentì di eliminare il passaggio ferroviario che tagliava in due il paese. Ma anche la metanizzazione, la riqualificazione della rete fognaria e l’idea di realizzare il palazzetto dello sport. Nel suo lungo percorso amministrativo anche la predisposizione di due piani regolatori che hanno consentito di cambiare il volto urbanistico all’intero territorio, con idee lungimiranti, che si sono poi concretizzate negli anni a seguire. Aveva un grande pregio, constatato direttamente anche da chi vi scrive, per aver collaborato con lui in tutti gli anni del suo lungo mandato. Aveva un rapporto stretto, continuo, ma più che altro costante con l’allora Cassa Depositi e Prestiti attraverso la quale riuscì nell’intento di portare a termine tanti altri progetti di grande spessore che dettero lustro al territorio comunale. Un sindaco sui generis ? No, un grande politico, forse uno dei pochi che riusciva a mettere in campo le idee consegnandole poi ai tecnici e suoi collaboratori per realizzarle senza alcuna invasione di competenza. Ma ha lasciato anche un bel ricordo anche nel settore impiegatizio che lo ricordano tutt’ora con grande stima. Significativo il saluto dell’attuale primo cittadino Edo Zacchei. "Loris è stato per me un amico che oltre ad avermi avvicinato alla politica e alla passione per la cosa pubblica, con i Consigli di frazione degli anni Ottanta, è stato un uomo che con la sua grande visione mi ha ...