Nei giorni scorsi analoga mossa era stata compiuta a Montepulciano dal centrosinistra, ora ad anticipare la composizione della giunta in caso di vittoria è Mattia Savelli, candidato del centrodestra a Sinalunga. I nomi in questione sono quelli degli esterni Paolo Batistini, esperto bancario ed ex presidente del Tennis club di Sinalunga, con delega al bilancio e Edoardo Albani, etruscologo, attualmente dipendente del Museo nazionale etrusco di Chiusi che ha anche ricoperto l’incarico di presidente diocesano dell’Azione Cattolica e di presidente dell’Opera laicale della Cattedrale di Chiusi, che ha anche un’esperienza all’interno del Consiglio comunale, a cui potrebbe esser affidata la delega alla cultura e al turismo. Oltre a Batistini e Albani ci saranno sicuramente assessorati anche per alcuni candidati in lista. Tra essi i nomi dati per sicuri sono qulli dell’avvocato Tatiana Roggi e della psicologa Rebecca Papa, entrambe fedelissime di Savelli che lo hanno affiancato in questi cinque anni di Consiglio comunale.