Doc nelle tue mani: l'attrice Silvia Mazzieri, Alba nella serie Rai, racconta il suo parto

Montepulciano (Siena), 25 giugno 2022 - L'attrice Silvia Mazzieri, che ha interpretato la specializzanda Alba Patrizi nella fortunata serie tv 'Doc', ha raccontato la sua esperienza con la nascita della figlia Greta, avvenuta lo scorso 1 giugno all'ospedale di Nottola, Montepulciano.

La giovane attrice ha ricordato i momenti del parto e la cura che tutto il personale le ha prestato: "Il pianto di mia figlia Greta mi è rimasto impresso come una canzone. Ringrazio tutti quelli che mi hanno assistito, a Nottola ci siamo sentiti tutelati e protetti". Greta è nata con un cesareo e le parole della giovane attrice nata a Pisa sono state riportate con una nota dall'ospedale stesso.

Silvia Mazzieri, che ha interpretato il ruolo della giovane specializzanda di medicina interna per due stagioni nella serie Rai ha parlato di vocazione nel fare il lavoro di medici e infermieri facendo il distinguo dei due piani di realtà e finzione. "Realtà e finzione sono due cose assolutamente differenti, qui si parla di vita vera. C'è però, o almeno io lo penso, qualcosa che accomuna chi lavora in ambito sanitario e gli attori: la vocazione. Sono mestieri che ti devi sentire dentro, dove hai a che fare con le emozioni. Noi attori per rappresentarle in un teatro o su uno schermo; i medici e gli infermieri per controllarle, visto che hanno a che fare con la salute degli altri. Sono cose che gestisci con il tempo".

All'ospedale Mazzieri manda un messaggio di affetto e ringraziamento. Ha scelto di partorire a Nottola, ha spiegato, "per due precise ragioni: la competenza del dottor Marco Cencini e del suo staff; il senso di protezione, di nido che solo una struttura ospedaliera non troppo grande può dare". Silvia Mazzieri è nata a Pisa, ma è cresciuta ad Abbadia San Salvatore (Siena) e ora è romana d'adozione.