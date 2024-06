Siena, visite e controlli gratis per le donne: al via le prenotazioni

Siena, 10 giugno 2024 - Esami, sessioni on line di pratica in gruppo, visite, consulenze, colloqui in presenza e colloqui virtuali individuali, per la prevenzione al femminile dalla pubertà alla menopausa. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’Open day organizzato da Fondazione Onda, in programma in tutta Italia mercoledì 19 giugno. Prenotazioni al via da mercoledì 12 giugno all’ospedale Santa Maria alle Scotte che, insieme ad altre 159 strutture del network dei Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa offrendo servizi clinici, diagnostici e informativi, a titolo gratuito, in numerose aree specialistiche. In particolare, a Siena (l’Aou Senese ha tre bollini rosa Onda che la rendono ospedale di eccellenza al fianco delle donne), protagoniste dell’evento sono le unità operative: Medicina interna e della complessità, diretta dal professor Luigi Gennari; Psicologia, diretta dalla dottoressa Assunta Basile; Dietetica e nutrizione clinica, diretta dalla dottoressa Barbara Paolini; Procreazione medicalmente assistita, diretta dal professor Giuseppe Morgante; Oncologia medica, diretta dal dottor Roberto Petrioli; Dermatologia, diretta dal professor Pietro Rubegni; Malattie infettive e tropicali, dirette dal professor Mario Tumbarello; Diagnosi prenatale e ostetricia, diretta dal professor Filiberto Maria Severi. In Medicina interna e della complessità, con la referente Carla Caffarelli, al lotto 3 piano -4 nell’ambulatorio Moc, verranno effettuati esami di densitometria ossea alle donne che non hanno mai effettuato questo tipo di indagine diagnostica per osteoporosi, dalle ore 15 alle 17. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 allo 0577 585360. La Psicologia, con il professor Andrea Pozza, terrà una sessione on line di pratica in gruppo rivolta a tutte le donne interessate a sperimentare la mindfulness per la consapevolezza e il benessere personale. L’iniziativa, intitolata “Mindfulness in rosa!”, si terrà dalle ore 11:30 alle 12:30 al seguente link: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkdg-syhu-oad&e=8dd9b80c&h=1c78e654&f=y&p=n . Per informazioni è possibile scrivere a: [email protected]. In Dietetica e nutrizione clinica, al lotto 1 piano -1 (ambulatorio 7/A) e al lotto 1 piano 5, si terranno consulenze dietetiche per il controllo del peso nella prevenzione dei tumori femminili, dalle ore 14 alle 18. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16 allo 0577 585682 oppure via mail a [email protected]. In Procreazione medicalmente assistita, al lotto 5 piano -3, saranno effettuate visite ginecologiche con ecografia e consulenze per infertilità di coppia dalle ore 11 alle 14 e dalle 15:30 alle 16:30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle 13:30 allo 0577 586639 oppure via mail a [email protected]. In Oncologia medica, al lotto 3 piano 0, saranno offerti consulenze e colloqui alle donne per fare diagnosi precoci ed educazione sanitaria riguardo i fattori di rischio per i tumori di mammella, ovaio, utero, polmone, intestino, stomaco e pancreas, dalle ore 15:30 alle 17:30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 18 allo 0577 586265. In Dermatologia, al lotto 3 piano -2, si terranno visite dermatologiche per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, come condilomi, candida, sifilide e gonorrea, dalle ore 14 alle 16. L’accesso è libero. In Malattie infettive e tropicali, al lotto 3 piano 2, si terranno visite, consulenze e colloqui in presenza nell’ambito della prevenzione e gestione delle infezioni in gravidanza, dalle ore 8:30 alle 10:30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 allo 0577 586347 oppure via mail a [email protected]. In Diagnosi prenatale e ostetricia, al lotto 4 piano -5, si terranno consulenze ostetriche dedicate all’allattamento, dalle ore 14 alle 16. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata allo 0577 586603 e allo 0577 586636, dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 7:30 alle 13:30, oppure via mail a [email protected]. Sempre la Diagnosi prenatale e ostetricia, dalle ore 14 alle 18, effettuerà colloqui on line alle donne in gravidanza per affrontare quesiti legati alla prevenzione e alle vaccinazioni. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata allo 0577 586603, dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 7:30 alle 13:30. Infine, sempre la Diagnosi prenatale e ostetricia, organizza colloqui telefonici con l’ostetrica per l'allattamento, dalle ore 11 alle 13. I colloqui si terranno telefonando allo 0577 586636, previa prenotazione obbligatoria allo 0577 586603, dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 7:30 alle 13:30, oppure via mail a [email protected]. Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.bollinirosa.it&e=8dd9b80c&h=54e891da&f=y&p=n è possibile avere maggiori informazioni sulle iniziative Maurizio Costanzo