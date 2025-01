Siena tra le città più care d’Italia

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2024, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull’inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall’Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2024 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2023.

In testa alla graduatoria c’è Bolzano, seguita da Trento poi al terzo posto Siena che con +1,7% ha una spesa supplementare pari a 434 euro annui per una famiglia tipo.