Siena sostenibile, ecco la lista dei 29 candidati

Ventinove candidati nella lista green a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Pacciani. Sono gli aspiranti consiglieri comunali di Siena sostenibile, una delle sette liste che compongono il Polo Civico Siena che sarà presentato oggi. Una lista che, nelle premesse, pone al centro le grandi tematiche ambientali che hanno le piccole comunità devono inserire al centro della propria agenda.

Ecco intanto i candidati della lista promossa da Gianni Porcellotti, un passato da consigliere comunale nel capoluogo e assessore a Castelnuovo Berardenga: Alessandro Mecacci, Barbara Sani, Duccio Ferretti, Erika Gonnelli, Fabio Rocchi, Fausto Pennarola, Federica Pierini, Filippo Ricci, Francesco Ciacci, Giancarlo Lenzi, Gianpaolo Camilli, Guido Nocciolini, Isabella Cariglia, Leonardo Ermini, Katia Carmignani, Letizia Carli, Maria Grazia Gattini, Marilena Cammarota, Mario Simoncini, Massimo Pisani, Matilde Ciacci, Matteo Barducci, Mirko Crezzini, Monica Casciaro, Paola Costantini, Roberta Veneri, Rosella Montomoli, Rossana Giannettoni, Samuele Aprea.

Tra i punti principali del programma di Siena sostenibile, evitare il consumo di suolo, aumentare l’efficienza energetica, promuovere una mobilità sostenibile, migliorare la qualità del verde urbano e la gestione del ciclo dei rifiuti e dell’acqua, favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione sostenibile della città, promuovere un turismo diversificato e destagionalizzato, promuovere comunità energetiche, diffondere forme di ascolto del disagio sociale, realizzare un nuovo sistemapolo scolastico.

Per Siena sostenibile, "l’ambientalismo classico così come lo abbiamo conosciuto finora dovrà svilupparsi in ecologismo amministrativo quotidiano. La sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia e la società.

