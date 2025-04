Siena, sbocciano iniziative. Olimpiadi del soccorso, gli studenti vincitori. In 500 per ’Vivicittà’

Finalmente un’aria frizzante. Senesi e turisti in città, fra eventi e visite alle bellezze artistiche. E anche tanti giovanissimi studenti toscani impegnati nella terza edizione delle Olimpiadi del soccorso, evento che ogni anno vede coinvolti molti istituti in tutta Italia, con l’intento di promuovere una cultura del soccorso tra i più giovani. Nella competizione regionale, si sono classificati per primi gli studenti dell’Istituto Fermi di San Marcello Pistoiese. I vincitori, rappresenteranno la Toscana alle prossime Olimpiadi Nazionali che si terranno a Scalea il 24 e 25 maggio. Premiati per la scena fuori concorso, dedicata alle necessità psicosociali, gli studenti dell’Istituto Agrario Anzillotti di Pescia. Gli studenti, divisi in 4 squadre, si sono misurati in 6 scenari di emergenza sanitaria di cui uno - fuori concorso - dedicato all’assistenza psicosociale. Le scene simulavano emergenze sanitarie di vario genere, dallo shock anafilattico per puntura di insetti, ad arresti cardiaci per folgorazione, ferite di vario genere, stati di agitazione più o meno gravi, rese realistiche dal lavoro dei truccatori e dei simulatori. " I più giovani sono una risorsa indispensabile, poiché essendo molto ricettivi, possono fare la differenza in situazioni critiche. Le Olimpiadi non sono solo una sfida tra studenti, ma un momento formativo che unisce competenze, spirito di squadra e volontà di lavorare alla prova. È anche da qui che nasce la cittadinanza attiva", ha spiegato Lorenzo Andreoni, presidente regionale Toscana della Croce rossa.

Grande successo anche per l’altro appuntamento ieri nel centro storico, "Vivicittà": almeno 500 giovani e più adulti, qualcuno anche con passeggino e figlio piccolo in collo, sono partiti per partecipare a questo evento che fa bene alla slaute e consente di valoirizzare il territorio, ben organizzato dalla Uips.