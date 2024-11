"Siena ospita 121 richiedenti asilo. Otto i centri di accoglienza in città"

Una mappa dei richiedenti asilo prensenti a Siena. E’ quanto richiesto nell’interrogazione presentata da Monica Casciaro, Siena sostenibile, con il gruppo Pd in Consiglio comunale. Nell’attosi chiedeva di conoscere numeri e dislocazione degli immigrati, nonché i provvedimenti dell’amministrazione comunale per favorire il processo di integrazione, con particolare riferimento alla "situazione di disagio che si protrae da qualche anno in città".

"Consapevoli delle sofferenze degli immigrati e delle problematiche per i cittadini, il Comune sta mettendo in atto tutte le misure possibili per affrontare la situazione: serve sinergia fra istituzioni per una situazione che ha una rilevanza nazionale e non solo locale – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Micaela Papi –. E’ un argomento, che vede l’amministrazione in prima linea, con altre istituzioni ed enti del terzo settore". Papi ha specificato: "Il fenomeno immigratorio purtroppo non è risolvibile a livello locale, trattandosi di un problema strutturale nazionale e ancor prima internazionale e siamo tutti consapevoli che l’elevato numero di richiedenti asilo presenti nella nostra provincia, soprattutto pakistani, oltre il doppio rispetto alla maggior parte dei comuni toscani, crei grosse difficoltà alla macchina dell’accoglienza che però non si è mai fermata". Poi la mappa: "Nel comune sono presenti otto Centri di accoglienza straordinaria, tra centro e periferia: tre centri collettivi e cinque unità abitative, e accolgono 121 richiedenti asilo". E ancora: "I Cas sono centri di accoglienza straordinaria che prevedono esclusivamente servizi di prima accoglienza e non progetti di integrazione attuati attraverso il Sai (Sistema di Accoglienza Integrato) – ha detto Papi –. Attualmente non sono presenti strutture Sai nel comune". E infine: "Il Comune non è in possesso del dato numerico relativo ai richiedenti asilo con sistemazione autonoma. Gli stranieri residenti a Siena al 31 dicembre 2023 sono 5498, di cui 302 pakistani pari al 5,72% del totale dei cittadini stranieri. Mi preme evidenziare poi l’impegno verso i minori stranieri non accompagnati in carico alla Società della salute senese, braccio operativo del Comune".

Casciaro ha replicato: "A parte il Cas di Montalbuccio, il Comune non sta prendendo in considerazione altri centri per l’accoglienza, quindi non si risolve il problema. E’ un’emergenza che va avanti da tempo, penso che il Comune non stia facendo tutto quello che potrebbe fare, anche attraverso la collaborazione con le associazioni locali".