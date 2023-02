Siena, la polizia municipale in festa

Siena, 13 febbraio 2023 – Festa del Corpo di Polizia Municipale per il 174esimo anniversario della fondazione. L’appuntamento ha visto la presentazione del corpo della polizia municipale da parte del comandante Marco Manganelli insieme al sindaco Luigi de Mossi e all’assessore alla polizia municipale Clio Biondi Santi.

“Celebriamo oggi - commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi - le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Municipale. A pochi giorni da un evento inaspettato, l’ennesimo se pensiamo agli anni trascorsi, che ha scosso la nostra città. Ed è proprio alla luce degli ultimi fatti che mi sento di esprimere tutta la mia gratitudine e il mio rispetto per l’egregio lavoro svolto quotidianamente a supporto della nostra comunità, soprattutto nei momenti di emergenza”.

“La presenza capillare sul territorio, l’impegno nei confronti della città e dei suoi abitanti è una costante al quale il Corpo ci ha abituati da ormai 174 anni – prosegue De Mossi - La collaborazione con l’amministrazione comunale, oltre che quella maturata negli anni con le altre forze dell’ordine, è per la Municipale un elemento caratterizzante e che ne sottolinea il valore”.

“Negli ultimi giorni, come avvenuto durante il periodo del Covid, gli agenti di polizia hanno rappresentato un vero e proprio punto di riferimento sul quale poter contare – aggiunge il primo cittadino – Molti i cittadini spaventati che sono riusciti a trovare sostegno, aiuto e conforto grazie al lavoro costante del Corpo. Lo stesso Corpo che vediamo in prima linea nei momenti più caratterizzanti della nostra comunità, come ad esempio il Palio. E’ anche grazie a loro che possiamo vantarci di una Festa di popolo, invidiata in tutto il mondo, che resiste al tempo e a tutti i cambiamenti che ne derivano”.

“Un ringraziamento speciale mi sento di rivolgerlo - conclude De Mossi - al Comandante Marco Manganelli che ha saputo svolgere con dedizione e professionalità il suo lavoro anche nei momenti più difficili senza mai perdere di mira l’obiettivo principale, ovvero la difesa dei nostri valori e della nostra storia per il bene di tutti i senesi”.

“Ringrazio tutti gli agenti della Municipale, donne e uomini – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Siena Clio Biondi Santi – per il lavoro che ogni giorno svolgono, con dedizione e professionalità, per la nostra città. Un lavoro spesso complesso, che li porta a operare anche in situazioni non sempre facili, ma che permette a Siena di essere quella che è oggi: una città sicura e vivibile”.

Il comandante della Polizia Municipale di Siena Marco Manganelli, dopo aver anche lui ringraziato “tutti i presenti per essere intervenuti al 174esimo Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Municipale”, si è detto emozionato “nell’essere in questa sala, innanzi a voi che, a vario modo e titolo, rappresentate la città. Un luogo che Stendhal definì ‘la città rara al mondo’, mi permetto di aggiungere....particolare e unica. Una Città particolare e unica ed è per questo che sento di ringraziare il Sindaco Luigi De Mossi e l'Amministrazione Comunale per avermi dato l'opportunità di svolgere il ruolo di Comandante della Polizia Municipale in questa particolare e unica città. Un ruolo non facile, un ruolo che mi auguro, fino adesso, di aver svolto con quel giusto impegno e quella dedizione che sono necessarie quando si raccolgono e si affrontano sfide importanti”.

“Mi sento di rivolgere – ha detto ancora Manganelli - un sincero e sentito ringraziamento al sindaco, a tutta la giunta, al segretario generale, all'Assessore, con delega alla Polizia Municipale, Clio Biondi Santi, alle istituzioni e enti cittadini con i quali collaboriamo e lavoriamo quotidianamente, a tutti i colleghi delle strutture del Comune di Siena e in particolare, per l'insostituibile professionalità, al personale amministrativo e tecnico del Comando coordinato da Federica Fanetti, Monica Guazzi e Emiliano Voltolini, alle colleghe e ai colleghi ufficiali, assistenti, agenti che indossano, con orgoglio e senso di appartenenza, l'uniforme della Polizia Municipale, un grazie anche alle loro famiglie.