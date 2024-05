’Siena in fiore’, mostra mercato di primavera a San Prospero A Siena, l'edizione primaverile di 'Siena in Fiore' trasforma i Giardini della Fontana di San Prospero in un paradiso floreale con piante, fiori e accessori da giardinaggio. Iniziativa di successo per vivaisti e artigiani locali, aperta gratuitamente fino a domani dalle 9 alle 19.