‘Siena fa scacco matto’. Tre giorni di tornei, arte, cultura e teatro

Prende il via oggi ’Siena fa Scacco Matto’, fino a domenica al Santa Maria della Scala. Scacchi, arte, cultura e sociale si intrecciano in una tre giorni che spazia dai tornei alle mostre, passando per teatro e incontri tematici. La giornata inaugurale si apre alle 9 nella Sala San Pio con il Laboratorio di scacchi per l’infanzia; dalle 15 spazio ai docenti con il workshop ’Come si insegnano gli scacchi?’ e alle 17.45 lo spettacolo ’Scacco al bullo!’. Nella Sala Italo Calvino dalle 15 il torneo Next Gen, con i migliori giovani scacchisti della Toscana; in chiusura lo spettacolo di Silvia Priscilla Bruni.