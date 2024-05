Siena, città che ha ancora un’anima

E’ il momento in cui Siena tira fuori la sua vera anima. L’orgoglio, l’identità. Quello di una città che, seppure provata dall’onda lunga della pandemia e ancora in cerca di un vero rilancio, quando si ritrova in Piazza è come se in un attimo riuscisse a tessere secoli di storia. E nulla fosse cambiato: la pelle d’oca al suono delle chiarine, la delusione quando la bandiera va nel secondo ordine di trifore, l’abbraccio di chi invece ’gioca’, il pianto di una bambina perché la sua Contrada è uscita. Rito ancestrale sferzato dalle intemperie della modernità e dagli attacchi di chi non lo apprezza. Che continua a rappresentare ancora la vera anima di Siena. Orgoglio e ’battaglia’ in Piazza, solidarietà per il bene comune. Poche città posseggono un tesoro (sociale) così grande. Siena deve esserne fiera.

Laura Valdesi