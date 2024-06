La Festa titolare della Civetta. Ieri il giro in città della comparsa

È stata la giornata della comparsa della Civetta, ieri per le vie del centro storico, nell’atto conclusivo della festa titolare in onore del patrono Sant’Antonio da Padova. Il giro di onoranze a consorelle a autorità ha abbracciato l’intera città dal mattino e fino al rientro del tardo pomeriggio, concluso poi dalla tradizionale cena di chiusura dei festeggiamenti.

Sabato si era tenuta la cerimonia dei battesimi per 38 civettini e la sera la festa nel rione, in particolare tra il Castellare e via Cecco Angiolieri. Per il popolo della Civetta, dopo la doppia squalifica scontata l’anno scorso, ora la prospettiva di tornare in Piazza per il Palio del 2 luglio.