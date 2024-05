Siena capitale della biodiversità. Ai vertici nella sfida tra città in Italia. Maratona nella Valle di Follonica

Siena si piazza nella parte alta della classifica del City nature challenge 2024, la più grande sfida mondiale amichevole fra città, che si è svolta ad aprile, con iniziative di citizen science, ovvero scienza partecipata in area urbana. Terzo posto per numero di specie fotografate e identificate (666), quarto per numero di osservatori (63) e quinto per numero di osservazioni fotografiche, audio o video raccolte (1571) caricate dagli osservatori sulla piattaforma internazionale iNaturalist. Un grande risultato, conseguito soprattutto grazie al BioBlitz Siena, la maratona organizzata dal Museo di Storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici in collaborazione con associazioni ambientaliste, che si è svolta nell’area verde urbana della Valle di Follonica dove, suddivisi in sette turni, hanno partecipato quasi duecento persone. "Il prossimo autunno – annunciano dai Fisiocritici – il Museo di Storia naturale ha in programma la restituzione pubblica dei risultati dei primi tre anni di iniziative, una delle quali è il BioBlitz, del progetto Siena BiodiverCity che ha l’obiettivo di censire la biodiversità urbana di Siena".

Il BioBlitz è un evento gratuito in cui i partecipanti, con l’aiuto di esperti naturalisti, ricercano, identificano e registrano specie di animali, piante, funghi e licheni. "Lo scopo – spiegano ancora dall’Accademia di Fisiocritici – è continuare la redazione di una lista delle specie che costituiscono la biodiversità della città di Siena, grazie alla collaborazione diretta fra abitanti e ricercatori". Buoni risultati anche a livello mondiale, dove erano presenti megalopoli come los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Londra, Madrid.