Siena Awards vola su San Galgano La mostra dei droni nell’Abbazia

L’abbazia di San Galgano scelta dal Siena Awards Photo Festival per la mostra dedicata alle fotografie realizzate con l’uso dei droni. Una sezione speciale, quella della collettiva Drone Photo Awards, che ha per propria natura un particolare rapporto con il cielo. Quale luogo migliore, per ospitarla? Archiviata da poco l’ultima edizione del festival della fotografia che ogni anno si svolge a Siena, il cantiere per il prossimo Siena Awards èavviato. Si svolgerà dal 30 settembre al 19 novembre, con un programma ricco di mostre e appuntamenti. Già le prime anticipazioni.

L’edizione 2023 vedrà protagonisti William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic, e Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. A loro si uniranno le collettive del Siena Awards dedicate, come ogni anno, ai tre premi fotografici con scatti e video in arrivo da tutto il mondo: "Siena International Photo Awards", "Creative Photo Awards" e "Drone Photo Awards". "Con una formula consolidata che varca i confini della città e coinvolge anche altri territori – annunciano gli organizzatori – il festival delle arti visive tornerà ad animare anche il centro storico di Sovicille e arriverà per la prima volta a Chiusdino".

"Il successo internazionale e la crescita continua del Siena Awards - afferma il direttore artistico del festival, Luca Venturi - premia un grande lavoro di squadra che si è consolidato di anno in anno grazie a tutte le istituzioni e ai partner che ci hanno sostenuto e che non si sono mai tirati indietro. Tutti quanti insieme, siamo già a lavoro per regalare al nostro pubblico una straordinaria edizione 2023 e consolidare sempre di più nel calendario internazionale dei grandi eventi questo appuntamento che porta il nome di Siena nel mondo attraverso la grande fotografia e le arti visive".

All’organizzazione del festival partecipano i Comuni di Siena e Sovicille, a cui quest’anno si unisce Chiusdino; l’Università e l’Università per Stranieri di Siena; il Museo di Storia Naturale e l’Accademia dei Fisiocritici; l’Accademia dei Rozzi; la Fondazione Santa Maria della Scala e l’Associazione Area Verde Camollia, 85. E poi ci sono i main partner: Carrefour Market, Etruria Retail, Banca Mediolanum, Gabetti Lab e i partner Sienambiente, SEI Toscana, Terrecablate, Safety&Privacy, Il Fotoamatore e Iren SpA. Appuntamento a settembre.

Riccardo Bruni