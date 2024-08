Sicurezza stradale. E’ scattato l’allarme

Sicurezza stradale in primo piano a Poggibonsi. Sale la preoccupazione dei cittadini riguardo ad un punto fondamentale della rete stradale urbana, frequentata da tanti pedoni che adesso sono a rischio. Si tratta di Via Senese, in particolare del tratto vicino alla rotatoria del Ponte Pietro Nenni. "Segnaliamo l’urgenza di realizzare le strisce pedonali – si legge in una nota giunta in redazione – in un punto nevralgico di Poggibonsi" Via Senese è sicuramente una delle strade della città con maggiore pressione veicolare e pedonale giornaliera. "I primi di giugno – prosegue la nota - è stato risistemato l’asfalto su una parte della via, con grande soddisfazione dei cittadini, ma purtroppo i lavori si sono arrestati, al punto da non avere ancora ad oggi le strisce pedonali". Il disagio interessa soprattutto la zona dove si trova una farmacia che per essere raggiunta costringe molti clienti a dover attraversare la strada. "Le farmacie – spiegano nella nota - sono servizi di prima necessità, ampiamente frequentati anche in questo periodo estivo e il fatto che proprio in prossimità della "Farmacia di Romituzzo" non siano ancora state realizzate le strisce pedonali, genera grande preoccupazione". Sia per chi guida che per i pedoni. "Attraversare la strada in quel punto – sottolinea la nota - rappresenta un rischio quotidiano, perché i veicoli non si fermano per far passare i pedoni e la segnalazione presente (quella verticale) non è ovviamente sufficiente. Ci auspichiamo tutti che la nuova Amministrazione Comunale provveda al più presto per sopperire questa grave mancanza, prima che si possa sfiorare la tragedia".