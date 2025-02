Sicurezza nella medicina del benessere. Via al seminario

La giunta comunale ha deliberato, su proposta dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano, l’organizzazione del seminario ’La sicurezza nella medicina del benessere’, in programma per venerdì 28 febbraio. L’iniziativa, che si svolgerà a Palazzo Patrizi dalle 15 alle 19, nasce dalla crescente attenzione verso il benessere e la salute. L’evento vedrà la partecipazione di esperti che tratteranno tematiche cruciali, dalle tecniche mininvasive in flebologia e chirurgia plastica alla sicurezza nutrizionale e dei farmaci, fino alle problematiche legali legate alla medicina estetica.